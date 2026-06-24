お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。２４日に自身のインスタグラムを更新し、「今日２４日は娘の１６歳の誕生日」と妻でタレントの渡辺満里奈と２人の子どもとの写真をアップ。４人で並んで写真に収まる名倉の表情は柔らかく、笑顔で幸せいっぱい。「娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしましたまだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になっ