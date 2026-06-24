歌手のMISIA（47）が24日、NHK「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（土曜午後7時半）取材会に出席した。NHKスペシャルの人気シリーズ「人体」で共演していたタモリ（80）ノーベル化学賞受賞研究者の山中伸弥氏（63）のコンビによる“知的探求エンターテインメント番組”。7月に放送開始1年を迎え、新たなMCとして、MISIAが加入。生命や科学の不思議を新たな視点からひもといていく。MISIAは同番組