きょう発表された全国のガソリンの平均価格は、先週からわずかに値上がりしましたが、政府の補助金の影響で、170円近辺での値動きが続いています。資源エネルギー庁によりますと、今月22日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週より10銭高い、1リットルあたり169円80銭でした。値上がりは2週連続ですが、政府の補助金によって、170円程度に価格が抑え込まれる状態が続いています。また、原油価格の下落を背景に、