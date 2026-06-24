◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人・石塚裕惺内野手（２０）が２か月ぶりに実戦復帰した。３軍戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２打数無安打で７回の打席で、代打を送られ交代した。第１打席は相手左腕の１３１キロ変化球にスイングをかけて強烈な遊ゴロ。アウトにはなったが、野手が正面のゴロをはじく強い当たりで全力疾走も見せた。第２打席は一邪飛、第３打席は四球を選んだ