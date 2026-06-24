俳優の本木雅弘（60）が、「たとへば君四十年の恋歌」（10月28日から、東京・新国立劇場小劇場）で自身初の朗読劇に挑むことが発表された。タイトルとなった河野裕子の歌は、歌人である河野と永田和宏、二人の出会いの頃に詠んだ歌。やがて結婚、河野裕子が64歳で亡くなるまで、四十年にわたりお互いを恋の対象として詠み合った相聞歌、妻をみとった夫が詠んだ挽歌（ばんか）だけでなく、日常の暮らしの中で普段の言葉を交わし