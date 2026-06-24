お笑いコンビ、コットンの西村真二（41）ときょん（38）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。西村がハマっていないMCを語った。オードリー若林正恭から「南原（清隆）さんにハマっちゃってしょうがないでしょ」と聞かれると、西村は「ハマってねえすよ…」と答えた。コットンは南原がMCを務める日本テレビ系「ヒルナンデス！」の月曜レギュラーを務めている。若林が「西村、コーナーMCとか