ビデオリサーチは、5月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(5月4日〜31日)をまとめた。1位は、5月16日に放送されたフジテレビのバラエティ特番『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で、約9万5千件に上った。『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』優勝のトットこのランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。1位の