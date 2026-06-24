ローソンは7月3日より、大人気イラストレーター・てらおかなつみとコラボレーションしたルームウェア『ROOMieWEAR』を、「ローソン」一部店舗にて販売する。ローソン「ROOMieWEAR いぬのイラスト byてらおかなつみ」(全2種 ブルー/ピンク)本コラボは、コンビニで買えるカワイイルームウェア『ROOMieWEAR』の第一弾。犬のイラストを得意とする大人気イラストレーター・てらおかなつみ氏デザインの夏用ルームウェアで、さらりとした