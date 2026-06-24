エレコムは6月24日、電源タップを安全に使用するためのポイントと注意点を公開した。電源タップは消耗品。定期的なチェックがおすすめ家庭やオフィスに一つはある電源タップだが、実は消耗品であり、寿命は使用環境にもよるものの一般的に3〜5年とされる。同社は使用年数や劣化のサインを定期的に確認することを推奨している。電源タップ(延長コード)は、本体プラスチックの経年劣化や、プラグの抜き差しによる内部金属の疲労など