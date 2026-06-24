RIZAPグループは6月23日、コンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」マレーシア1号店となる「chocoZAP Uptown(チョコザップ アップタウン店)」をオープンした。chocoZAP Uptown(チョコザップ アップタウン店)外観同社では、グローバル戦略において、2027年3月期までに海外市場にて最大150店舗出店を目標としている。今回、従来からの出店エリア香港、台湾、シンガポールに続き、マレーシアに開業した。マレーシアでは、食文化に起因