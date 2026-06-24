【モデルプレス＝2026/06/24】女優の寺島しのぶが6月22日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳「国宝」女優「知的でおしゃれなご夫婦」フランス人夫とのラブラブ密着ショット◆寺島しのぶ、フランス人夫と密着ショット公開寺島は「イタリア大使館行って来ました。明日はまた早起きです。フランス戦みます」とつづり、夫との2シ