【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の小栗有以が6月22日、自身のInstagramを更新。握手会のためのコーディネートを公開した。【写真】24歳AKB人気メンバー「透明感が爆発してる」二の腕スラリのノースリ“梅雨コーデ”◆小栗有以、ノースリ握手会コーデ公開小栗は「梅雨の時期も乗り切れる2daysコーデ」「＃梅雨コーデ ＃全身コーデ ＃握手会」と添え、写真を複数枚投稿。「3枚目にしたよ！」と、フリルが重なった白のアメリカンス