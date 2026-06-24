【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの辻希美が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開し、話題となっている。【写真】39歳5児のママタレ「盛り付けが綺麗」振替休日翌日の高1長男弁当◆辻希美、長男の弁当を公開辻は「昨日は振替休日でお弁当もお休みでした 今日のお弁当」とつづり、写真を公開。黒ゴマを振った白米、仕切り代わりのレタス、ピックに刺さったソーセージや、ピー