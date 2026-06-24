【モデルプレス＝2026/06/24】“ビッグダディ”こと林下清志氏が24日、自身の公式ブログを更新。結婚を発表した。【写真】8回目の結婚発表“ビッグダディ”、近影◆林下清志氏、結婚発表林下氏は「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました」と結婚を発表。お相手については「名古屋の方」とし「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っ