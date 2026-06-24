関東甲信では明日25日(木)から雨が降り出し、28日(日)の午前にかけて断続的に降るでしょう。台風が近づく前から梅雨前線の影響で、雨の降る量が多くなる所もありそうです。台風が最も近づくのは27日(土)夜から28日(日)頃で、雨だけでなく、風が強まり、波が高くなるでしょう。大荒れや大しけになり、台風の進路によっては警報級の大雨になるおそれがあります。今後も最新の台風情報にご注意ください。明日25日(木)の午前は局地的に