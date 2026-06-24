２３日、モディ氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ニューデリー＝新華社配信）【新華社ニューデリー6月24日】インドのモディ首相は23日、ニューデリーの首相府でBRICS安全保障担当上級代表会議の出席者と会談した際、中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任と友好的な意見交換を行った。