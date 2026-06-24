女優でモデルの土屋アンナ（42）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。自身のデートDV体験を赤裸々に語った。この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮