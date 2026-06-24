◇ナ・リーグパドレス7―6ブレーブス（2026年6月23日サンディエゴ）パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でブレーブスを破り、連勝を果たした。松井裕樹投手（30）は4番手として登板し、2回1/3を3安打1失点と力投し、勝利に貢献した。オープナーのペラルタが初回を3者凡退で終えて流れを作ったが、2番手のキャニングが2/3を4失点と大誤算。失点直後に味方が5点を挙げて逆転したが、4回に同点に。5―5の4回2死二塁の場面