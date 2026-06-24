秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまは、世界各地の障害があるアート作家の作品展覧会を鑑賞されました。紀子さまと佳子さまは24日午前、東京・千代田区で行われている障害のある作家とその作品の魅力を発信する展覧会をご覧になりました。展覧会では、世界各地の1300人以上の作家から集まった作品のうち選ばれた62点が展示されていて、おふたりは日本人作家がアイロンビーズを使い、思い出の料理を表現した作品などをご覧になりまし