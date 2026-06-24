政府は今後の財政運営をめぐり、現在の「経済・財政新生計画」について、高市政権の掲げる「責任ある積極財政」を反映した新たな中長期計画へ見直す方針です。現在の「経済・財政新生計画」は、2025年度から2030年度までの6年間を対象に、国の政策のための経費を税収等でまかなえているかどうかを示す、「基礎的財政収支＝プライマリーバランス」の「一定の黒字幅」の確保などを盛り込んでいます。政府はこうした財政計画を見直し