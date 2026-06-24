「資産1億円」を目指すのであれば、給与以外の収入源を持つことが近道だ。なかでも不動産投資は、融資という“他人の資本”を活用できる点などから、「誰もが資産数千万円の壁を突破しやすい有効な手段」と、ゴールドマンサックス出身の投資家・小原正徳氏はいう。では、不動産投資では具体的にどこに着目すべきなのだろうか。同氏の著書『世界の超富裕層がしている「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、筆者自身の経験を