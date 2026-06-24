「トリミングに行ったら、眉毛が爆誕した！！」【写真】角度も相まって、困り顔のようにも見える！こんなポストをされたのは、ぽた（@potage_0924）さん。いつも通っているサロンでまんまるカットをお願いして帰宅したところ、照明の加減か、愛犬のぽたちゃんの顔に眉毛が爆誕していた写真が投稿されました。トリミング後のスッキリしたまんまるフォルムに、くっきりとした眉毛が加わったその表情が思わず二度見してしまうような一