「子猫がずっと鳴いている」「母猫はいないみたい」【写真】必死の救出劇が実り、車の裏側から保護された子猫そんな連絡を受け、保護猫活動を行う「あくのあ」さん（@aqunoa33）が現場へ駆け付けたのは、ある日の夕方でした。駐車場のどこかから聞こえる小さな鳴き声。ところが近づくと鳴き止んでしまい、どの車にいるのか特定するだけでも、ひと苦労だったといいます。ようやく1台の車を突き止めたものの、車体の下や隙間をのぞい