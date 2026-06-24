マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。期間限定の新商品をビジュアルと共に告知しました。【画像】マクドナルドが新商品を告知肉厚ビーフの期間限定新商品が登場同アカウントは「夜は…倍 with me！」とつづり、新商品の告知ビジュアルを1枚投稿。画像には「期間限定 NEWザク切りポテト＆倍肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」の文字とともに、ポテトと2枚のビーフパティを挟んだボリューム感のあるバー