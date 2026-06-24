「自動洗車機」使用NGなクルマの条件とは！ガソリンスタンドなどで見かける「自動洗車機」は、お金を入れてボタンを押すだけで愛車をきれいにできる便利な設備です。手洗いの時間がないときや、大型車両で洗車が大変なときなど、水洗いから乾燥までを短い時間でおまかせできるため、非常に重宝することから、晴れた日に洗車機の前に長い列ができる光景もおなじみとなっています。【画像】「ええぇぇ！」 これが「洗車機NGのク