海外メディアが鋭く分析した森保ジャパンの現在地は――。北中米ワールドカップでF組に入った日本は、初戦で強豪のオランダと２−２で引き分け、続くチュニジア戦で４−０で大勝。スウェーデンとの最終節を前に、３位でもグループステージ突破ができる可能性が高い「勝点４」とした。ここから、さらなる飛躍が期待されるなか、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が「ノックアウトステージ進出を確定させたチーム、あ