鹿児島地方気象台は、24日午前、薩摩地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。薩摩川内市やいちき串木野市では、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測され、住宅が浸水する被害も出ています。鹿児島地方気象台は、午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いていて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まっています