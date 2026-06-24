元乃木坂46で俳優の久保史緒里（24）が、タクシー映画祭「TAXIATER」にて上映される撮り下ろしの短編映画『世界は美しいと誰かが言った』で主演を務めることが決定した。本作がグループ卒業後初の主演作となる。【写真】儚げな表情…主演映画で2歳娘の母親役を演じる久保史緒里「TAXIATER」は、8月5日「タクシーの日」を記念し、8月3日から1週間にわたり、東京23区内を走行する100台のタクシーと連携したサイネージメディアで