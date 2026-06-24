歌手のＭＩＳＩＡが２４日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで、自身がＭＣに加わる同局の“知的エンターテインメント番組”「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（次回放送７月４日、後７・３０）の新ＭＣ発表会見に、タモリ（８０）、京都大学の山中伸弥教授（６３）とともに出席した。「タモリ・山中伸弥の！？」は、本格知的エンターテインメント番組として、昨年７月の放送開始から「ＡＩ」「認知症」など、さま