「日本ハム−ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムの野村佑希内野手が２打席連続本塁打を放った。三回の第２打席にロッテ先発河村から５月２４日以来１カ月ぶりとなる８号ソロを放つと、五回の第３打席にも河村から１死走者なしから９号ソロを放った。