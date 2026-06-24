全日本大学野球連盟は、７月１１日から台湾で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表選手２８人を発表しました。 今回出場が発表されたのは、投手１１人・捕手４人・内野手８人・外野手５人の２８人。全国から選ばれた５０人が参加した４日間に渡る選考合宿を経て、日の丸を背負う精鋭が選出されました。 投手は、関西大学を５４年ぶりの大学選