東京・北区の小学校の音楽準備室から出火し児童ら11人が重軽傷を負った火事で、音楽の授業を担当していた教師が「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」といった趣旨の話をしていることが分かりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校の「音楽準備室」から出火し、児童らあわせて11人が重軽傷を負ったものです。その後の取材で、警視庁が音楽の授業を担当していた女性教師に事情を聴いたところ、「電気ストーブの近