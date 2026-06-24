丸井スズキがプロデュースする菓子ブランド「日本橋錦豊琳」は7月2日、東京駅グランスタ東京店をリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンする。新店舗「日本橋錦豊琳PLUS」イメージ同店では、「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトに、昔ながらの馴染みあるお菓子に現代の感性をプラスした月替わり商品を提案する。これまでのかりんとうを中心とした売り場展開は維持しつつ、毎月のお