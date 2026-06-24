島根県出雲市の商店街で昨夜発生した大規模火災は、鎮火には至っておらず、消火活動が続けられています。火事があったのは出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」です。きのう午後7時半ごろ、「建物の2階から黒煙が噴出している」と近くの人から消防に通報がありました。消防車など30台が出て、消火に当たりましたが、建物が密集していて消火活動は難航し、火は発生からおよそ10時間後のきょう午前6時前にほぼ消し止められま