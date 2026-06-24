いかりスーパーマーケットは7月6日の10時、淀屋橋エリア初出店となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」をオープンする。いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店同店は京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅の北改札口に直結した「淀屋橋ステーションワン」の地下1階に位置する。平日は7時30分〜22時まで営業し、通勤前の朝食や弁当の購入、手土産、自宅用のお買い物など、さまざまなシーンに