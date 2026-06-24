ニチベイは7月1日、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジして発売する。調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」同商品は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造を採用し、細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーン。今回のモデルチェンジでは、子どもやペットの安全を守る独自の「スマートコード式」や、高窓に便利な「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操