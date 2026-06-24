MILK DO dore ikuは7月4日、「MILK DO dore iku? 長崎大村店」(長崎県大村市)をオープンする。店舗限定「レモンカルダモン(レモンカルダモンクリーム)」同ブランドは北海道発の生仕立てドーナッツ専門店で、食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースを手掛けており、今回の出店で全国31店舗目(道内5店舗・道外26店舗)となる。同ブランドの生ドーナッツは、口の中でシュワっと消えるような柔らかい食感が特徴。十勝産の小麦粉を