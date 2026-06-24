スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は7月4日から、期間限定の夏イベント「ハッピー・サマー」を開催する。「ハッピー・サマー」エントランスイメージ期間中、エントランスはスヌーピーとアイスクリームの大きなステッカーで彩られる。館内各所に夏を満喫するスヌーピーたちの装飾が登場し、カラフルな空間を演出する。入館者全員への特典として、限定デザインの「ハッピー・サマー」クリアステッカー(全6種)をランダムで1枚プレ