Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２４日、ＭＦ松下佳貴の移籍先がＪ３栃木に決まったと発表した。松下は阪南大からヴィッセル神戸に加入しプロキャリアをスタート。その後、ベガルタ仙台を経て、２０２５年に藤枝へ完全移籍した。Ｊ１通算１１２試合８得点を記録しているが、今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで１試合の出場。７日に契約満了が発表されていた。