伊勢パールピアホテルは5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」をオープンした。営業時間は19:00〜24:00。館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」伊勢市駅周辺は夜遅くまで営業している飲食店が限られており、宿泊客からの「2軒目に行ける店がほしい」という要望や二次会需要といった地域の課題に応えるため、24時まで営業する憩いの場としてオープンした。美しい一枚板のカウンター