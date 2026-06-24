◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）ロッテ・河村説人（ときと）投手（２９）が２４日、今季初勝利を狙って約２か月半ぶりに日本ハム戦（エスコン）で先発したが、５回８６球で３本塁打を浴びるなど９安打６失点で降板し、今季初勝利を逃した。初回は先頭の水谷に、初球の１４４キロ直球をはじき返されて左前安打。水野の一犠打、レイヘスへの四球で１死一、二塁のピンチを迎えると、野村からは空振