SAFELYは、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに、「防災 × 知育」を兼ね備えた防災手ぬぐいプロジェクトを展開している。防災手ぬぐい同プロジェクトは、大規模災害への意識が高まる一方で、「災害時に子ども自身が救命につながる情報を伝えられるか」という視点への備えが不足している現状を受け、子どもへの「情報の備え」を日本の防災文化に根付かせることを目指す。プロジェクト始動にあたり、3〜6歳の保護者85名を対象に実施した