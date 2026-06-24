将棋の羽生善治九段が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。愛犬が悪性メラノーマになったことを報告した。羽生九段は愛犬の画像を添付し「私事で恐縮ですが、家族のルーク君が悪性メラノーマになってしまいました」と投稿。続けて「高齢犬でありゴールデンレトリバーという犬種でありながら大変長生きし、目標の眠っているうちにお空へ旅立つ通称ピンピンコロリに違いないと確信していただけに残念です」と、予想外の事態にシ