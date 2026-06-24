ＪＦＬ沼津は、Ｊ３山口からＤＦ峰田祐哉が、期限付き移籍すると２４日、発表した。期間は２０２７年６月３０日まで。契約により、期間中は山口と対戦する公式戦には出場できない。峰田はクラブを通じて「このような機会を与えてくださり、チーム関係者のみなさまに感謝申し上げます。自分のプレーでチームの勝利に貢献し、チーム目標達成のために全力で闘います。共に沼津のゴールを守り抜きましょう。熱い応援よろしくお願い