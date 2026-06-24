双日テックイノベーションは、若手社員の成長支援に向けた施策の一環として、2026年4月入社の新卒社員より初任給を引き上げるとともに、人事・給与制度を改定した。新卒初任給改定の詳細デジタル化の進展に伴いIT人材のスキルが高度化・多様化する中、社員が早期に成長し、長期的に活躍できる環境づくりを推進することを目的としている。改定内容として、2026年4月入社の新卒社員より初任給を2万円引き上げた。これにより基本給は