お笑いコンビ「ロザン」が２４日までにユーチューブチャンネル「ロザンの楽屋」を更新し、現在開催中のサッカー北中米Ｗ杯で話題となっている本田圭佑氏の解説について語った。宇治原史規が「結構な話題でしょ？」と言うと、菅広文は「最近はもうほとんどそれじゃない？」と冗談交じりに返した。本田氏は、日本代表の敵の選手に「うざい」と言うなど、くだけた解説が話題だ。本田氏が言う「うざい」について宇治原が「これま