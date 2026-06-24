第１子を出産したタレント・藤田ニコルが２４日にＸを更新し、仕事復帰を報告した。「まずはラジオ復帰しますので」とつづり、ＴＢＳラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜・午後９時）に出演することを伝えた。同番組の公式Ｘでも「にこるんが、今週からニコニチに復帰します」とし、質問やメッセージを募っている。藤田は「２週間に１回２時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね」と説明