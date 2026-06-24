空き家などに入り、盗みを繰り返した窃盗グループ9人の捜査を進めていた鹿児島県警は、窃盗などの疑いで272件を摘発したと明らかにしました。 窃盗や邸宅侵入などの疑いで書類送検されたのは県内の19歳から38歳の男、あわせて9人です。 全員が執行猶予付きの有罪判決 県警によりますと9人は去年秋ごろから今年2月にかけて県内の空き家などに侵入するなどし現金や貴金属などを盗んだ疑いです。 9人は今年2月までに6件の