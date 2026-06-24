忙しい毎日の中でも、ほっとひと息つく時間は大切。1000円台で買える癒やしアイテムなら気軽に取り入れられて、自分へのごほうびにもぴったりです。今回は、編集部やエディターが愛用する、リラックスタイムのお供にしたいプチごほうびアイテムをご紹介します。HANGA 松 スティックHANGA 松 スティック1100円香彩堂 https://kousaido-ec.jp/日本の美しい四季を香りで表現松や白檀（びゃくだん）などウッディな香りに甘いローズを調