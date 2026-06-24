【モデルプレス＝2026/06/24】女優の加藤ローサが6月24日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳女優「遺伝子感じる」サッカー元日本代表の元夫＆息子らと笑顔◆加藤ローサ、家族ショット披露6月22日に誕生日を迎えた加藤は「Thank you」とつづり、椅子に腰掛けて花束を手にした写真を投稿。加藤の後ろには息子と思われる少年や、昨年離婚を発表したサッカー元日本代表